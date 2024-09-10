От какой привычки нужно избавиться для улучшения памяти

Постоянное выполнение одних и тех же действий может привести к тому, что вы застрянете в рутине. Учёные говорят, что это может ухудшить память и когнитивные функции.

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Одно из лучших действий для вашего мозга — это избавиться от необходимости постоянно формировать привычки и не застревать в рутине. Согласно одному исследованию, разнообразие повседневной деятельности и изменение того, чем вы занимаетесь, может привести к повышению общей когнитивной функции.

В ходе исследования учёные оценили данные участников из Национального опроса повседневного опыта. Оказалось, что те, у кого было разнообразие в семи обычных повседневных видах деятельности (включая оплачиваемую работу, время с детьми, досуг, физическую активность и волонтёрство), получили более высокие баллы по когнитивным и исполнительным функциям. Также у них была лучше эпизодическая память.

Доказано, что сбалансированная, разнообразная диета приводит к лучшему психическому здоровью и отличным когнитивным функциям. Изменение продуктов питания способствует повышению активности в задней поясной коре. Эта часть мозга отвечает за когнитивные и поведенческие процессы.

Эксперты в рамках одной работы даже обнаружили, что люди, как правило, чувствуют себя счастливее, когда отходят от привычной рутины и дают себе возможность исследовать новые места и получить новые впечатления.

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