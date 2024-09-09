Ученые разработали новую генную терапию для лечения глаукомы

Учёные из Тринити-колледжа в Дублине разработали перспективную генную терапию для лечения глаукомы, серьёзного заболевания глаз, которое может привести к полной потере зрения. Ранее команда уже продемонстрировала эффективность своей терапии при лечении сухой возрастной макулярной дегенерации (AMD).

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Исследование опубликовано в журнале International Journal of Molecular Genetics. Генная терапия продемонстрировала значительные преимущества в моделях глаукомы на животных и в клетках человека. Она защищает ключевые ганглиозные клетки (RGC), важные для зрения, и улучшает их функцию. В клетках человека терапия увеличивает потребление кислорода и производство АТФ, что свидетельствует о повышении клеточной активности.

Доктор София Миллингтон-Уорд отметила, что глаукома — это сложное заболевание, которое затрудняет лечение существующими методами. Новая терапия использует одобренный вирус для доставки улучшенного гена eNdi1, что способствует улучшению митохондриальной активности.