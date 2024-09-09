В России начали испытания перорального препарата для лечения диабета

Ученые Волгоградского государственного медицинского университета начали набор пациентов для проведения клинических испытаний "Дипиарона" - перорального препарата в капсулах для лечения сахарного диабета и ожирения, аналогов которому нет в мире. Об этом ТАСС сообщил профессор кафедры фармакологии, клинической фармакологии и фармации Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования ВолгГМУ Иван Тюренков.

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"Дипиарон" разработан для больных сахарным диабетом, а также ожирением - по сути предиабетом. Лекарственная форма препарата - капсулы. Как и "Оземпик" и прочие препараты этой группы наш препарат тоже снижает аппетит, массу тела. Только он будет применяться не инъекционно, а перорально, будет дешевле стоить раз в пять. Пока это будет первый в своем классе препарат в мире", - сказал собеседник агентства.

По словам ученого, прием "Дипиарона" нормализует уровень глюкозы в крови и подходит для повышения эффективности терапии сахарного диабета, метаболического синдрома и ожирения. Препарат стимулирует выработку гормонов инкретинов в кишечнике, которые стимулируют выброс инсулина. В результате сахар быстро переходит в ткани, а не остается в крови, то есть в крови сохранятся нормальный уровень глюкозы.

В вузе уточнили, что ученые университета получили разрешение Министерства здравоохранения России на старт клинических испытаний "Дипиарона". Сейчас уже начался набор пациентов для их проведения.

По данным научного центра инновационных лекарственных средств ВолгГМУ, сейчас в мире наблюдается высокий рост заболеваемости сахарным диабетом. Так, к 2040 году предполагается увеличение числа пациентов с сахарным диабетом второго типа до 642 млн. А реальная численность заболевших в России сейчас не менее 8-9 млн человек - это около 6% населения страны.

Препарат "Дипиарон" разрабатывался по госпрограмме "Фарма-2020", задача которой провести импортозамещение за счет освоения производства дженериковых препаратов, а также разработка оригинальных лекарственных средств. Главной целью реализации федеральной целевой программы "Фарма-2020" заявлен уход от импортозависимости за счет увеличения доли инновационных фармацевтических производств в России.