Ученые выяснили, что правильное питание улучшает умственные способности

Согласно информации, опубликованной в издании Express, правильное питание может значительно повысить способность организма противостоять стрессу и адаптироваться к умственным нагрузкам. Это особенно актуально для школьников, которые возвращаются к учебе в начале нового учебного года.

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Врачи подчеркивают важность сытного завтрака, однако предостерегают от быстрого приготовления пищи, такой как сладкие хлопья или бутерброды с шоколадной пастой, поскольку они обеспечивают лишь кратковременное насыщение. Вместо этого диетологи рекомендуют выбирать продукты, богатые белком, медленно усваиваемыми углеводами и полезными жирами. К таким продуктам относятся йогурт, творог, яйца, орехи, бобовые и цельнозерновой хлеб.

В качестве примеров здорового завтрака предлагаются каша с греческим йогуртом, ягодами и орехами, а также тосты с авокадо, жареными грибами или помидорами.

Что касается ужина, специалисты советуют включать в рацион рыбу, такую как тунец, лосось и сардины. Эти продукты богаты омега-3 жирными кислотами, которые положительно влияют на работу мозга.