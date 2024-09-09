Ученые из Венского Университета (Австрия) установили, что употребление белого сырого чеснока защищает от тромбоза и диабета, а также нормализует соотношение "хорошего" и "плохого" холестерина в крови и благотворно влияет на печень. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Ученые проанализировали 12 ранее опубликованных исследований на тему пользы чеснока для здоровья человека. Три научных работы, включенных в мета-анализ, не выявили значительных преимуществ потребления этого растительного продукта. Однако остальные исследования продемонстрировали, что чеснок может значительно улучшить определенные кардиометаболические биомаркеры.

В частности, было установлено, что сырой белый чеснок снижает уровень общего холестерина в крови, при этом выравнивая соотношение между ЛПВП и ЛПНП. ЛПВП или липопротеины высокой плотности — класс жировых молекул, которые переносят холестерин в крови, не "оседая" на стенках сосудов и не формируя бляшки. Этот тип липопротеинов удаляет избыток "плохого" холестерина из организма путем его транспорта из тканей в печень.

Ученые также обнаружили, что чеснок улучшает антропометрические показатели, такие как индекс массы тела (ИМТ), соотношение талии и бедер. Также этот продукт способствует нормальной работе белка фибринолизина, который присутствует в плазме крови имеет решающее значение для разрушения тромбов.

Дополнительный анализ показал, что чеснок оказывает положительное влияние и на другие аспекты физического здоровья при условии соблюдения нормы потребления (около 35 граммов в день). По словам ученых, он снижает риск развития диабета и неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).

Исследователи предположили, что полезные свойства чеснока могут быть обусловлены биологически активными компонентами, такими как аллицин, общие фенолы и пируват.