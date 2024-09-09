Британцам предрекли ухудшение здоровья из-за изменения климата

Доклад Бристольского университета, опубликованный в журнале The Lancet Planetary Health, раскрыл «растущие угрозы для здоровья», связанные с изменением климата в Великобритании.

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В исследовании говорится о серьезных и все более масштабных последствиях для здоровья длительных экстремальных погодных условий, включая жару и холод, которые становятся все более частыми из-за изменения климата.

В отчете, представляющем собой всеобъемлющий обзор, подготовленный ведущими климатологами, метеорологами и экспертами в области общественного здравоохранения страны, подчеркивается, что длительное воздействие экстремальных температур связано с повышением уровня смертности и целым рядом других проблем со здоровьем. К ним относятся снижение физической активности, ухудшение когнитивных способностей и такие заболевания, как деменция.

В исследовании отмечается, что длительное воздействие жары может нарушить режим сна, что потенциально ускоряет снижение когнитивных способностей и повышает риск развития заболеваний почек и рака кожи. И наоборот, холодная погода связана с ростом травм при падениях, психическими расстройствами из-за изоляции, болями в суставах и снижением физической активности.

Цель доклада — создать прецедент для глобального анализа климата и здоровья, подтолкнуть к проведению обновленных, всеобъемлющих оценок для решения этих важнейших вопросов, говорят ученые.

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