Ученые улучшили память крыс о неприятных событиях с помощью жировой диеты

Группа ученых из Национального автономного университета Мексики выяснила, что диета с высоким содержанием жиров может влиять на эмоциональную память и нейротрансмиссию в гиппокампе и миндалевидном теле — двух ключевых областях мозга. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Neuroscience Research (JNR).

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Гиппокамп участвует в формировании, организации и хранении воспоминаний, особенно в преобразовании краткосрочных воспоминаний в долгосрочные. Миндалевидное тело, расположенное рядом с гиппокампом, играет важную роль в обработке эмоций, особенно страха и удовольствия, и необходимо для эмоциональной памяти и реакций.

В новом исследовании команда использовала 66 самцов крыс, размещенных группами по 3–4 особи в клетке со свободным доступом к пище и воде.

Исследователи разделили животных на две равные группы. Одна группа получала обычную диету, состоящую из 73% углеводов, 8% жиров и 19% белков. В рацион другой группы добавляли большое количество жиров, в результате чего состав составлял 45% жиров, 20% белков и 35% углеводов. Диеты вводились при отлучении от груди (когда крысам был 21 день) и продолжались в течение 12 недель, пока крысы не достигали взрослого возраста.

Ученые также вызывали у некоторых крыс условное отвращение к запаху бананов, давая им воду с запахом банана, а затем инъекцию хлорида лития. Эта инъекция вызывает тошноту и легкий дискомфорт в кишечнике, которого крысы стремятся избежать.

Результаты показали, что крысы, выращенные на диете с высоким содержанием жиров, стали весить больше нормы и продемонстрировали множественные метаболические изменения. Уровень глюкозы в крови натощак у них был выше, чем у другой группы, а чувствительность к инсулину снизилась — аналогично тому, что происходит у людей, у которых развивается диабет 2-го типа.

В эксперименте с водой с запахом банана крысы на диете с высоким содержанием жиров показали более сильную отрицательную реакцию на запах банана после того, как связали его с аверсивной (неприятной) инъекцией.

Это открытие привело исследователей к выводу, что воспоминания, связанные с эмоциями, были улучшены у крыс, выращенных на диете с высоким содержанием жиров.

Наконец, анализ нейрохимических веществ в исследуемых областях мозга показал, что концентрации нейротрансмиттеров — глутамата, норадреналина и дофамина — увеличились у крыс на диете с высоким содержанием жиров в период, когда они учились связывать аверсивную инъекцию с запахом банана.

По словам ученых, результаты исследования дополнили объем знаний о влиянии ожирения на когнитивные способности.