Ученые нашли способ оздоровить жировую ткань

Люди с ожирением, которые регулярно тренируются, имеют более здоровую жировую ткань. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Metabolism.

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Ученые сравнили две группы людей с ожирением: 16 человек, которые тренировались минимум четыре раза в неделю в течение двух и более лет (в среднем 11 лет) и 16 человек, которые никогда не тренировались регулярно.

Анализ образцов подкожной жировой ткани с живота участников показал отличия. У активных людей с ожирением было больше кровеносных сосудов, а также митохондрий в клетках — органоидов, отвечающих за выработку клеточной энергии. Также у них было меньше маркеров воспаления и нарушений метаболизма.

Ученые считают, что регулярные тренировки могут защитить людей с ожирением от накопления жира вокруг внутренних органов (висцерального). Этот тип жира связан с повышенным риском диабета, рака и болезней печени и сердца. Судя по всему, физическая активность повышает эффективность подкожной жировой ткани, делая ненужным увеличение процента висцерального жира.