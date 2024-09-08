Исследователи нашли связь между деменцией и ухудшением зрения

Один из пяти случаев деменции может быть связан с ухудшением зрения. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Ophthalmology.

© unsplash

Ученые проанализировали данные трех тысяч американцев, которые в 2021 году были старше 71 года. Приблизительно 19% случаев деменции были связаны с одним или несколькими типами потери зрения.

Предыдущие работы показали, что приблизительно 90% проблем со зрением у пожилых людей можно исправить с помощью очков или операции. Если связь деменции и ухудшения зрения подтвердится в будущих исследованиях, это может означать, что почти 20% случаев деменции могут быть предотвращены.

Авторы отметили, что обнаружили лишь корреляцию, а не причинно-следственную связь.

Предыдущие исследования показали, что ухудшение слуха связано с повышеным риском деменции у пожилых людей. Ученые до сих пор не знают, что возможные факторы риска включают сенсорную деградацию. Когда органы чувств хуже работают, мозгу приходится работать усерднее, чтобы ориентироваться во внешней среде. Это, вероятно, ускоряет его старение.