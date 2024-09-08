Какие факторы увеличивают риск госпитализации из-за заболеваний легких

Ученые из Норвегии и Великобритании установили факторы, увеличивающие риск госпитализации из-за заболеваний дыхательной системы. Ими оказались длительное воздействие загрязненного воздуха и отсутствие доступа к садам и паркам. Исследование представили на Конгрессе Европейского респираторного общества (ERS) в Австрии.

© Газета.Ru

Выводы специалистов основаны на информации научных центров ERS в Северной Европе о респираторного здоровье населения с 2000 по 2010 год.

Команда оценила связь между долгосрочным воздействием твердых частиц, черного углерода, диоксида азота, озона и количества доступной зелени.

По словам ученых, при увеличении загрязнения воздуха и отсутствии зеленых зон шансы на госпитализацию из-за астмы, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и других заболеваний органов дыхания повышаются примерно на 35-45%.

Исследователи также обнаружили, что каждые дополнительные 10 микрограммов загрязняющих частиц на кубометр воздуха увеличивают риск развития ХОБЛ у пациентов с астмой на 56%.