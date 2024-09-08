Ученые: мужчины и женщины болеют по-разному

Ученые из Имперского колледжа Лондона впервые показали, какие аспекты иммунной системы регулируются половыми гормонами и как это влияет на риск заболеваний и здоровье мужчин и женщин. Научная статья вышла в Nature.Известно, что болезни могут по-разному воздействовать на мужчин и женщин. Например, системная красная волчанка в девять раз чаще поражает женщин, а мужчины сильнее страдают во время острой фазы инфекции COVID-19, тогда как женщины чаще сталкиваются от длительного COVID-19. В новом клиническом исследовании ученые смогли выяснить, какие элементы иммунной системы регулируются половыми гормонами, а какие – генами.

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Анализ выявил несколько ключевых элементов иммунной системы, которые зависят от половых гормонов, включая пути воспалительных реакций на инфекции и болезни. Результаты показали, что повышение уровня тестостерона и снижение уровня эстрогена изменяют баланс между двумя важными системами сигнализации иммунной системы: антивирусным интерфероном типа 1 (IFN-1) и провоспалительными сигналами, такими как фактор некроза опухоли альфа (TNF-α). TNF-α и IFN-1 играют важную роль в воспалении, распознавании микробных захватчиков и формировании иммунных ответов на повреждения и болезни.

Таким образом, исследование впервые объясняет механизмы, лежащие в основе различий того, как у мужчин и женщин проявляются инфекции, аутоиммунные заболевания и рак.