Изучено «сотрудничество» микробных сообществ

Исследование, опубликованное в журнале Trends in Microbiology, проведенное специалистами по вычислительной экологии Мигелем Лурги и доктором Ги Араужо, посвящено изучению сложного процесса возникновения микробных сообществ, вступающих в симбиотические отношения с многоклеточными хозяевами.

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Лурги, заведующий лабораторией вычислительной экологии Университета Суонси, и Араужо с факультета биологических наук сотрудничали с экспертами из Французского совета научных исследований, Университета Нового Южного Уэльса и Института морских и антарктических исследований. Их работа представляет собой теоретическую основу, объединяющую экологические и эволюционные теории для объяснения сборки сложных микробиомов.

В исследовании подчеркивается, что формирование микробиома является результатом как экологических взаимодействий, так и эволюционных процессов. Этот двойной подход дает целостное представление о том, как возникают и сохраняются симбиотические отношения, необходимые для выживания как хозяев, так и микробов.

Исследователи применяют этот подход к морским губкам и планируют распространить свои выводы на другие микробиомы, стремясь к единому пониманию симбиотических отношений между различными видами и таксонами.