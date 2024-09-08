Как стареющая иммунная система ускоряет рост рака

Исследование, проведенное в Медицинской школе Икан при Маунт-Синай, пролило свет на то, почему старение является одним из основных факторов риска развития рака. Исследование, опубликованное в журнале Science, показывает, что стареющая иммунная система может ускорять рост опухолей.

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Исследование посвящено роли воспаления, вызываемого стареющей иммунной системой. Ученые обнаружили, что по мере старения иммунная система вызывает вредное воспаление, которое способствует развитию рака, стимулируя накопление проопухолевых макрофагов — иммунных клеток, которые препятствуют способности организма бороться с опухолями. Было показано, что этот процесс связан с сигнальными путями, включающими интерлейкин-1⍺ (IL-1⍺) и IL-1β.

Используя доклинические модели, команда продемонстрировала, что анакинра, препарат, обычно используемый для лечения воспалительных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, может быть использован для блокирования этих вредных сигналов. Такое вмешательство эффективно снижает рост рака у старых мышей и позволяет предположить, что борьба с воспалением может стать перспективной стратегией профилактики рака.

Исследование также выявило специфические факторы, связанные с иммунитетом, которые ускоряют развитие рака у пожилых людей.

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