Исследователи нашли растение, снижающее уровень сахара в крови

Культивируемое водное растение манкай способно снизить уровень сахара в крови у диабетиков наравне с лекарствами, выяснили ученые Медицинского центра Шиба в Израиле. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Obesity, Diabetes, and Metabolism (ODМ), самый маленький листовой овощ в мире способен также положительно влиять на здоровье сосудов, мозга и кишечника, а также сокращает жировые отложения в области живота.

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Проведенное исследование показало, что употребление растения после ужина привело к снижению концентрации глюкозы в крови после еды примерно на 20%, что сравнимо с действием некоторых противодиабетических средств. Наблюдали ученые за людьми, уровень гликозилированного гемоглобина которых варьировался от 6,5% до 8,5%.

Ранее стало известно, что подделки популярного препарата для диабетиков на основе семаглутида начали массово появляться по всему миру. Уже минимум в четырех странах, по словам авторов, они привели к госпитализациям. Люди используют лекарства для похудения.

До этого Министерство здравоохранения России одобрило аналог такого препарата, соответствующие данные появились в Госреестре лекарственных средств. Оригинальный препарат датской Novo Nordisk используется при диабете, однако получил известность как средство для похудения.