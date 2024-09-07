Ученые нашли причину запоров

Сильные запоры может вызывать избыточный рост кишечных микроорганизмов, вырабатывающих метан. Об этом сообщил HealthDay со ссылкой на результаты исследования.

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«Запоры вызывает дефицит клетчатки, а также побочные эффекты лекарственных средств. Также риск развития запоров зависит от состава кишечного микробиома», — сообщает издание.

Эксперты изучили данные 19 исследований, в которых приняли участие 3,2 тысячи здоровых добровольцев и 1,3 тысячи участников с избыточным ростом микробов, выделяющих метан. В результате выяснилось, что от запоров страдают 38% здоровых людей и 47% участников с избыточным ростом особых микробов.

«Слабительные лишь временно облегчают запор. Лечение должно основываться на приеме антибиотиков и специальной диете», — добавили в издании.

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