Решение части «глобальных проблем» нашли в микробах

Новое исследование, проведенное BGI Research и международными коллегами, раскрыло потенциал океанических микробиомов для решения некоторых из наиболее острых мировых проблем (нехватки противомикробных препаратов, загрязнения окружающей среды пластиком и развития технологий редактирования генома).

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Исследовательская группа, в которую входят такие вузы, как Шаньдунский университет и Копенгагенский университет, проанализировала почти 43 200 геномов микроорганизмов из различных морских сред. Это масштабное метагеномное исследование позволило обнаружить 138 различных групп микроорганизмов и получить представление об эволюции размеров геномов и иммунных систем микроорганизмов.

Одним из важных открытий стало обнаружение новой системы CRISPR-Cas9 и десяти антимикробных пептидов, которые могут оказаться жизненно важными для разработки новых антибиотиков на фоне растущей устойчивости к существующим лекарствам. Кроме того, команда обнаружила три фермента, способных разлагать полиэтилентерефталат (ПЭТ), распространенный пластиковый загрязнитель.

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