Появился способ обнаружения микробов-источников лекарств

Исследователи из Южного методистского университета под руководством Александра Чейза разработали метод под названием Small Molecule In situ Resin Capture (SMIRC) для изучения океанических микробов и их природных продуктов.

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Эта техника позволяет ученым собирать химические соединения непосредственно из океана, не культивируя микробы в лаборатории — процесс, который ограничивал новые открытия в последние десятилетия. SMIRC использует абсорбирующую смолу HP-20 для улавливания химических веществ, выделяемых океаническими микробами, что помогает исследователям выявлять потенциальные соединения для использования в фармацевтике.

В ходе испытаний вблизи Сан-Диего SMIRC обнаружил антибиотик и хризоэриол, антибактериальное соединение растительного происхождения. Модифицированная версия даже обнаружила аплизиопсен А, что «подчеркивает эффективность метода».