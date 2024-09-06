Уникальное изобретение: создан гель, останавливающий кровь за секунду
Американская компания Cresilon создала гель Traumagel, который предназначен для остановки кровотечения при тяжёлых травмах.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США уже одобрило данное средство, передаёт сайт газеты «Спорт-Экспресс» со ссылкой портал Futurism.
Отмечается, что данный гель был создан на основе водорослей, который представлен в уже заранее заполненных шприцах.
Продукт отличается от традиционных методов остановки кровотечений, таких как жгуты и марлевые повязки, так как не требует приложения давления на рану и действует в считанные секунды.
Вещество, которое по консистенции напоминает соус, шприцем вводится в рану. После попадания на кровоточащую область оно способствует образованию естественных кровяных сгустков, которые быстро останавливают кровь.
При этом отмечается, что данный гель безопасен и не требует прямого контакта с раной или кровью пациента.
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