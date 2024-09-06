Что увеличивает проблемы с сердцем у беременных женщин

Американские ученые проанализировали уровень токсичных веществ ПФАС в организме 547 беременных женщин в возрасте 30 лет. Через 20 лет они соотнесли данные с показателями кардиометаболического здоровья и обнаружили, что у женщин с более высоким уровнем ПФАС в крови при беременности в будущем увеличились жировые отложения. Из-за этого они были подвержены более высокому риску развития болезней сердца и ожирения. Исследование опубликовано в журнале The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

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ПФАС — это полифторалкильные соединения, использующиеся в производстве пожарных пен, антипригарных, водо- и жироотталкивающих покрытий. ПФАС не меняют свои свойства и структуру с течением времени и из-за этого не распадаются после использования. Они накапливаются в окружающей среде и организмах людей и животных.

Американские ученые решили выяснить, как токсичные вещества влияют на беременность. Они проанализировали уровень ПФАС в организме 547 беременных женщин в возрасте около 30 лет, а затем соотнесли его с показателями кардиометаболического здоровья тех же пациенток в возрасте 50 лет. Оказалось, что у женщин с более высоким уровнем ПФАС в крови при беременности в будущем было больше жировых отложений. Из-за этого они были подвержены более высокому риску развития болезней сердца и ожирения.