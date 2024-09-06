Ученые: Т-клетки помогают лечить травмы спинного мозга

Ученые провели эксперимент на мышах с травмой спинного мозга и обнаружили, что Т-клетки, которые слишком долго были активны, вызывают аутоиммунную реакцию, нападая на здоровые ткани. Исследователи модифицировали Т-клетки, чтобы они «отключились» через несколько дней и патологический процесс прегратился. Это улучшило подвижность животных и не вызвало аутоиммунных реакций. Работа опубликована в журнале Nature.

Сейчас во всем мире более 15 миллионов человек живут с повреждением спинного мозга. Чаще всего они вызваны травмами из-за ДТП, падений, насилия и приводят к инвалидности. Сама травма — лишь часть проблемы, так как значительный урон этому органу наносят последующие дегенеративные процессы в ране.

После повреждения спинного мозга иммунные клетки заполняют это место. Среди них есть подгруппа, которая называется Т-клетки. Их работа — помочь восстановить место повреждения. Однако новое исследование ученых показало, что не всегда все идет по плану.

Специалисты провели исследования на мышах. Для этого они имитировали травму спинного мозга у животных. Ученые провели генетический анализ Т-клеток и модифицировали их, чтобы можно было вылечить травмированных мышей. Однако выяснилось, что слишком долгая активация Т-клеток приводит к тому, что они начинают ошибочно атаковать окружающие ткани организма, например пептиды миелиновой оболочки отростков нейронов (она помогает быстрее проводить сигнал между нервными клетками). Чтобы сделать терапию безопаснее, группа исследователей модифицировала клетки так, чтобы они «отключались» через несколько дней.

Мыши, которым вводили модифицированные Т-клетки, были более подвижными, а значит их восстановление проходило гораздо успешнее, чем у животных, которые не получали лечения. Лучше всего лечение проходило в ситуации, когда мышам вводили Т-клетки в течение недели после травмы. При этом ни у одного животного, которое получало иммунотерапию, не развилась аутоиммунная реакция.

Это исследование показывает, что иммунотерапия может уменьшить ущерб, который получают клетки при травмах спинного мозга от атак иммунных клеток. В будущем ученые планируют проверить свою методику на людях, в том числе на пациентах с нейродегенеративными заболеваниями.