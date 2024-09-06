Риск развития болезни Альцгеймера связали с ночным освещением

Ученые нашли новую причину развития болезни Альцгеймера. Исследование показало, что на риск возникновения этой болезни может влиять световое загрязнение в ночное время.

Ученые отметили, что уличные фонари, освещение проезжей части и светящиеся знаки могут снижать уровень преступности, делать дороги безопаснее и улучшать городской ландшафт. Но при этом непрерывный свет негативно влияет на экологию и здоровье людей.

Команда из Медицинского центра Университета Раша и других научных учреждений США проанализировала данные среднюю интенсивность ночного освещения в различных штатах в период с 2012 по 2018 годы. Затем они сравнили данные с распространенностью болезни Альцгеймера.

Результаты показал, что ночное освещение сильнее повлияло на вероятность развития заболевания, чем злоупотребление алкоголем, хронические заболевания почек, депрессия, сердечная недостаточность и ожирение. Особенно явно взаимосвязь проявлялась у людей моложе 65 лет.

«Это может свидетельствовать о том, что молодые люди могут быть особенно чувствительны к воздействию света в ночное время», – отметили авторы научной работы.

Ученые пояснили, что свет – важнейший фактор, влияющий на циркадные ритмы. Освещение активирует «внутренние часы» мозга, определяющие время сна и бодрствования. Воздействие света в ночное время нарушает эти ритмы. Вследствие этого снижается сопротивляемость организма, и люди становятся более восприимчивыми к болезням, сообщает Frontiers in Neuroscience.

Независимые эксперты добавили, что слишком яркий ночной свет снижает качество сна. А плохой сон ранее был признан одним из факторов риска развития деменции.

Ранее ученые выявили новую генетическую форму болезни Альцгеймера. Она связана с наличием двух копий гена APOE4.