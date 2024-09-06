Нейробиологи нашли способ восстановить память при болезни Альцгеймера

Специалисты Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что к 2050 году число пациентов с деменцией может утроиться, при этом эффективного лечения болезни пока не существует. Однако нейробиологи из США сделали важный шаг в борьбе с потерей памяти.

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В недавно опубликованной статье в журнале Science команда исследователей описала свои эксперименты, которые показали значительные успехи в восстановлении когнитивных функций у лабораторных мышей с болезнью Альцгеймера.

Учёные сосредоточились на кинурениновом пути, который играет ключевую роль в метаболизме глюкозы, необходимой для нормального функционирования мозга. Они обнаружили, что блокирование фермента IDO1, регулирующего этот процесс, может значительно улучшить память и когнитивные способности у больных мышей.

Учёные продемонстрировали, что препараты, направленные на подавление действия IDO1, способны не только замедлять прогрессирование болезни, но и восстанавливать мозговую функцию. Это открытие может быть полезно не только для терапии болезни Альцгеймера, но и для лечения деменции при болезни Паркинсона, а также других заболеваний, связанных с патологией тау-белка.