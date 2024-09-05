Ученые подробно изучили пользу для здоровья оливкового масла

Оливковое масло давно рекламируется за его способность снижать риск возникновения сердечных заболеваний. Специалисты из Университета Флориды решили узнать, насколько оно на самом деле полезно для здоровья человека.

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В рамках исследования Recipe for Heart Health 40 человек, имеющих вероятность развития болезней сердца, были случайным образом распределены по группам. Им каждый день назначалось либо «низкое» количество (менее чайной ложки) оливкового масла первого отжима, либо «высокое» его количество (четыре столовые ложки). Через неделю каждая из групп переходила на другую схему приёма оливкового масла в течение четырёх недель. Кроме того, добровольцы придерживались цельнопищевой, растительной или веганской диеты, которая не содержала мало жира.

Оказалось, что вне зависимости от количества употребление оливкового масла первого отжима снижает уровень «плохого» холестерина, который связан с сердечными заболеваниями. Результаты проведённого исследования опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации.

Также учёные обнаружили, что другие элементы рациона, помимо оливкового масла, могут играть более существенную роль в улучшении здоровья. К примеру, у людей, которые потребляли небольшое количество этого масла, но ели меньше красного и обработанного мяса, добавленного сахара и насыщенных жиров, а также получали растительные жиры (из авокадо, орехов, семян, оливок), было более значительное снижение «плохого» холестерина, чем у тех, кто просто потреблял много оливкового масла.

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