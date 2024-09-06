Российские ученые выяснили, что ген окситоцина связан с депрессией подростков

Ген окситоцина связан с депрессией и общительностью подростков — открытие российских ученых
Сотрудники Красноярский научного центра СО РАН обнаружили, что определенная мутация в гене провоцирует нарушения социального поведения, склонность к депрессии, проявления гиперактивности, сообщает РАН. Результаты исследования опубликованы «Сибирском научном медицинском журнале».
Подростковый период — один из самых сложных в жизни человека. Поведение подростка определяют разные факторы, в том числе социальная среда, внутренние установки и гормональный фон. Один из ключевых гормонов, влияющих на поведение — окситоцин, важный нейропептид, который с раннего возраста способствует установлению социальных связей.
Окситоцин высвобождается в ответ на психологические, физиологические и социальные стимулы. Несмотря на множество эффектов, которые он оказывает на наш организм, пока обнаружен только один тип рецепторов к этому гормону. Ген, кодирующий этот рецептор (OXTR), существует в разных вариантах, ответственных за различные проявления признаков.
Результаты исследования показали взаимосвязь между повышенной концентрацией окситоцина и наличием развитых социальных контактов у подростков 11-18 лет. Также была обнаружена связь аллеля А с нарушениями социального поведения и депрессией. У носителей генотипа АА наблюдаются гиперактивность, проблемы с социальным поведением и в общении со сверстниками. Тогда как у обладателей генотипов хотя бы с одним аллелем G — все наоборот. При этом генотип АА чаще встречается у мальчиков, а G — у девочек.
«В подростковом возрасте именно через общение происходит усвоение общечеловеческого опыта, формирование самосознания. В связи с этим чрезвычайно важна диагностика нарушений социальных отношений среди подростков. Такие нарушения имеют в том числе генетическую предрасположенность. Мы обнаружили, что наличие аллеля G в гене рецептора окситоцина связано со способностью справляться с психологической подавленностью. Носители этого варианта обладают более высокой самооценкой, силой воли и оптимистичным взглядом на жизнь. В то время как носители редкого аллеля A предрасположены к депрессии. Он также связан с нарушениями социального поведения, СДВГ, агрессивностью и плохой переносимостью стресса, склонностью к суицидальному поведению. Следует обратить внимание на то, что проблемы в общении со сверстниками у подростков могут быть преодолены. Здесь способны помочь педагоги и другие социально значимые личности, которых подростки могут воспринимать как пример для подражания», — рассказала Марина Смольникова, кандидат биологических наук, руководитель группы молекулярно-генетических исследований, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института медицинских проблем Севера (обособленное подразделение КНЦ СО РАН).