Созданы новые препараты для местной анестезии

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали новые препараты для местной анестезии. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

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Местные анестетики воздействуют на функциональное состояние чувствительных нервных окончаний, изменяя их возбудимость. Они уменьшают или полностью устраняют поток болевых импульсов, который поступает в центральную нервную систему. Использующиеся в медицинской практике препараты имеют множество недостатков: высокую токсичность, низкую активность, вызывают лекарственную зависимость и аллергические реакции.

В Пермском Политехе синтезировали восемь производных группы арилоксиалкиламинов и выявили их зависимость местноанестезирующей активности от различных физико-химических свойств.

Величину токсической дозы синтезированных соединений ученые определяли на белых мышах при внутривенном введении. Результаты показали, что по сравнению с тримекаином (известным анестетическим препаратом), менее токсичными оказались вещества, содержащие амино-, метиламино- и этиламиногруппы. Большая часть соединений относятся к умеренно токсичным соединениям.

«Наибольшую глубину действия проявили вещества изобутиламино- и диметиламиногруппы. Продолжительность анестезии составляет от 16,3 до 58,8 минуты. Пять веществ действуют свыше 50 мин, превосходя по активности тримекаин», – отметили в вузе.

Ранее ученые нашли новое полезное свойство у эпидуральной анестезии при родах.