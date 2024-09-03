Исследование показало, какой температуры душ полезнее для здоровья

Многие привыкли начинать день с холодного душа. Однако действительно ли это полезная практика? Отвечают ученые из Нидерландов.

Оказалось, что поклонники холодного душа реже берут отпуск на работе по причине болезни в сравнении с коллегами, которые предпочитают теплый душ.

По результатам исследования, в котором приняли участие три тысячи человек, в группах, принимавших холодный душ, количество больничных отпусков сократилось на 29%. Некоторые исследования доказывают, что холодная вода укрепляет иммунитет.

Холодные душ или ванна после завершения тренировки могут помешать приросту мышечной массы, сообщило ранее издание Daily Mail. Причина — в блокировке специального белка. К таким выводам пришли американский персональный тренер и диетолог Ронда Патрик совместно с профессором в области физиологии физических упражнений Люком Ван Луном из Маастрихтского университета в Голландии.

До этого терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что ныряния в снег или ледяную воду сразу после бани опасны резким спазмом сосудов и нарушением кровообращения на фоне внезапной смены обстановки. Медик добавила, что обливания и холодный душ после парилки разрешены только тем, кто постепенно привыкал к воздействию более низких температур.