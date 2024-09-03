Ученые выяснили, почему полезно жить у моря

Даже просто мысль о водопаде, горном озере или море помогает избавиться от негативных эмоций и уменьшить связанные со стрессом биомаркеры. Это доказано учёными. Так почему же «голубые пространства» так важны для нашего здоровья?

© Ferra.ru

В ходе одного исследования специалисты изучили данные переписи 40 миллионов взрослых в Англии. Выяснилось, что те, кто живёт ближе к морю, обычно сообщают о лучшем общем здоровье. И это при учёте таких факторов, как возраст, доход, занятость, образование и уровень преступности.

Ещё одно исследование включало более 15 тысяч человек. За ними наблюдали в течение 10 лет. Некоторые из них в этот период переехали ближе к морю, а некоторые — дальше от него. Точно так же люди сообщали, что были здоровее и испытывали меньше психических расстройств в годы, когда жили в пределах 5 км от моря. Причём это касалось и трудоспособного населения.

Другие учёные обнаружили те же эффекты, связанные с реками, озёрами, каналами.

Так почему же проживание вблизи водоёмов полезно для нашего здоровья? Одно из объяснений заключается в том, что люди в таких местностях больше двигаются. По-видимому, это и является основной причиной лучшего здоровья у них.

Многие научные данные также демонстрируют, что посещение внутренних и прибрежных вод может уменьшить негативные эмоции и усилить позитивные. Лабораторные и полевые эксперименты показывают, что пребывание в синих пространствах связано с более низкими показателями стресса (частотой сердечных сокращений, потоотделением).

Одно исследование, проведённое в стоматологической клинике, показало, что пациенты, «гуляющие» по виртуальному пляжу во время лечения, сообщали о меньшей боли как непосредственно после процедур, так и через неделю, когда их просили вспомнить об интенсивности боли, чем те, кто проходил стандартные процедуры или «гулял» в городе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.