Исследователи выяснили, как замедлить старение

Ученые из Медицинского центра Андерсона объявили о значительном открытии: им удалось выявить молекулу, способную снижать воспаление и улучшать функционирование мозга и мышц у пожилых людей. Это открытие может открыть новые горизонты в лечении возрастных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера, Паркинсона, сердечно-сосудистые болезни и рак. Об этом сообщает издание UfaCity, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Cell.

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В ходе исследования ученые продемонстрировали, что восстановление уровней фермента теломеразы, который снижается с возрастом, может существенно уменьшить признаки старения. Это приводит к улучшению памяти, а также повышает силу и координацию движений.

Теломераза играет ключевую роль в поддержании длины теломер — защитных структур на хромосомах. С возрастом теломеры укорачиваются, что ведет к старению клеток и воспалительным процессам. Исследователи также установили, что теломераза влияет на гены, отвечающие за обучение и память.

Кроме того, ученые обнаружили соединение, восстанавливающее активность теломеразы и способствующее улучшению состояния клеток. В экспериментах это соединение показало положительное влияние на когнитивные функции и мышечную активность.

Несмотря на многообещающие результаты, для оценки безопасности и эффективности нового подхода требуется провести дополнительные исследования.