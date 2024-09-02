Ученые создадут экспресс-тест для диагностики «болезни купальщиков» в воде

Ученые из ФИЦ «Институт биологии южных морей» РАН разрабатывают метод экспресс-тестирования воды на наличие паразитов рода Schistosoma, вызывающих опасное заболевание шистосомоз, или «болезнь купальщиков». Как сообщила Евгения Дмитриева, руководитель отдела экологической паразитологии ИнБЮМ, новый метод будет напоминать ПЦР-тесты на коронавирус.

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Шистосомоз затрагивает более 240 миллионов человек по всему миру. Паразиты проникают в организм через кожу при купании в зараженных водоемах, вызывая воспаления в органах. В России распространены родственные паразиты, вызывающие дерматит.

Дмитриева уточнила, что существующие методы диагностики затратны и трудоемки. Новый тест позволит быстро и точно выявлять личинки Schistosoma в воде, используя уникальные участки их ДНК. Разработка метода планируется завершить к 2025 году. В конце года ученые отправятся в Гвинею для испытания новых технологий в полевых условиях.