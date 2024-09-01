Ребенок с раком мозга получил препарат от рака груди и удивил ученых

Ученые обнаружили, что лекарство от рака груди может увеличить выживаемость при агрессивной опухоли мозга у детей. Об этом сообщает Daily Mail.

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Препарат Рибоциклиб протестировали на ребенке с диффузной полушарной глиомой — агрессивной формой опухоли мозга. Большинство пациентов живут не более 22 месяцев после обнаружения опухоли.

В новом исследовании было показано, что Рибоциклиб может сдерживать рост опухоли в течение как минимум 18 месяцев. Без него прогрессирование занимает около четырех месяцев.

Исследователи сообщили, что ребенок с опухолью, получивший лекарство, сейчас проходит дальнейшее лечение, спустя более четырех лет с момента постановки диагноза.

Рибоциклиб может только замедлить рост опухолевых клеток, но не уничтожает их. Поэтому препарат, возможно, следует сочетать с другими методами лечения. Ученые надеются провести клинические испытания препарата на большем числе пациентов. Так как он уже одобрен для лечения рака груди, Рибоциклиб могут начать использовать для лечения рака мозга быстрее, чем новые препараты.