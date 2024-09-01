В России разработали новый метод борьбы с онкологией

В России сделан значительный шаг вперёд в борьбе с онкозаболеваниями: пациенты впервые смогут получать лекарства, созданные на основе их собственных клеток. Производством этих уникальных препаратов занимается лаборатория, расположенная в Обнинске, на территории медицинского радиологического научного центра имени Цыбы. Научный центр недавно получил сертификат, позволяющий проводить данную терапию.

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Лекарства изготавливаются в условиях клиники, где проходят лечение сами пациенты, что значительно упрощает процесс и устраняет необходимость выезда за границу для получения подобной терапии.

«Мы всё ближе к применению этой методики к сложным опухолям, таким как саркома, которые плохо поддаются лечению. В частности, мы совместно с зарубежными учеными разрабатываем проект по иммунотерапии некоторых опухолей головного мозга», — сообщил генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн.

Особое внимание уделяется совместному российско-швейцарскому проекту по исследованию вакцины от рака головного мозга. Эта вакцина позволит доставить лекарство непосредственно в центр опухоли, что открывает новые горизонты в лечении онкологических заболеваний.