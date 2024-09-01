Долгий сон в выходные полезен для сердца, доказали ученые

Люди, которые не высыпаются в течение рабочей недели, и добирают часы сна на выходных, на 20% реже страдают от болезней сердца. Это показало исследование, представленное на ESC Congress 2024.

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Доказано, что дефицит сна повышает риск множества заболеваний. Однако не было известно, можно ли смягчить этот вред отсыпанием в конце недели. В новом исследовании ученые проанализировали данные 90 тысяч британцев, которые предоставили информацию о количестве часов сна. Дефицит определялся как сон менее семи часов за ночь, о нем сообщили 22% пациентов.

Ученые оценили данные пациентов за 14 лет. Они разделили участников с дефицитом сна на четыре группы: первая спала на выходных больше всех, а четвертая — меньше всех. Таким образом, первые компенсировали свой недосып в будни лучше других. Их риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 19% ниже, чем у четвертой группы.

Анализ не показал никаких различий между мужчинами и женщинами.

«Достаточный компенсационный сон связан с более низким риском сердечных заболеваний. Эта связь становится еще более выраженной для людей, которые регулярно страдают от дефицита сна в будни», — отметили авторы.

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