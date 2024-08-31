Ученые выяснили, как «оземпик» и его аналоги могут продлить жизнь

«Оземпик» и другие препараты с семаглутидом, использующиеся для снижения веса, способны замедлить процесс старения и продлить жизнь. Об этом заявили американские ученые из Йельской школы медицины и Гарвардского университета на конференции Европейского общества кардиологов в Лондоне, сообщает газета The Guardian.

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По словам специалистов, их открытие основано на результатах исследования, проводившегося в США в течение трех лет. В ходе этого срока 17,6 тыс. пациентов с ожирением в возрасте от 45 лет и старше получали либо семаглутид, либо плацебо.

За время эксперимента 833 участника ушли из жизни. При этом 58% летальных исходов были связаны с сердечно-сосудистыми болезнями, а 42% — с иными причинами, включая инфекции.

Как показал анализ, прием семаглутида снизил количество уходов из жизни как от инфекций, так и от проблем с сердцем.