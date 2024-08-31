Ученые ответили, какие вредные привычки могут оказаться полезными

Пролистывание ленты в телефоне и пропуск завтрака могут оказать положительное воздействие на человека, пишет The Sun со ссылкой на исследования ученых. Эксперты утверждают, что даже беспокойство имеет ряд положительных эффектов.

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Согласно одному из исследований, время, проведенное за телефоном, положительно сказывается на состоянии психического здоровья. Социальные сети расширяют круг взаимодействия с другими людьми и помогают найти новых знакомых. А приложения особенно полезны пожилым, которые находятся в изоляции. Так они чувствуют себя менее одинокими.

Пропуск завтрака также считался вредной привычкой, у которой есть свои негативные последствия. Однако, по данным издания, ученые выявили и ряд преимуществ такого подхода. Например, пропуск завтрака может быть полезен при интервальном голодании, когда человек худеет. Также улучшается артериальное давление, а уровень холестерина приходит в норму.

Беспокойство тоже имеет положительные стороны. Ученые утверждают, что если человек барабанит пальцами, топает ногой или ерзает, то это приводит к снижению калорий и улучшению концентрации внимания. Такие незначительные на первый взгляд движения помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и снять стресс.

Ранее врач Юлиана Романова предупредила россиян об опасной привычке. По ее словам, жевание карандашей или ручек во время размышлений может привести к развитию опасных заболеваний полости рта.