Ученые ответили, какие вредные привычки могут оказаться полезными

Ученые раскрыли, какие вредные привычки могут оказаться полезными
Пролистывание ленты в телефоне и пропуск завтрака могут оказать положительное воздействие на человека, пишет The Sun со ссылкой на исследования ученых. Эксперты утверждают, что даже беспокойство имеет ряд положительных эффектов.
Согласно одному из исследований, время, проведенное за телефоном, положительно сказывается на состоянии психического здоровья. Социальные сети расширяют круг взаимодействия с другими людьми и помогают найти новых знакомых. А приложения особенно полезны пожилым, которые находятся в изоляции. Так они чувствуют себя менее одинокими.
Пропуск завтрака также считался вредной привычкой, у которой есть свои негативные последствия. Однако, по данным издания, ученые выявили и ряд преимуществ такого подхода. Например, пропуск завтрака может быть полезен при интервальном голодании, когда человек худеет. Также улучшается артериальное давление, а уровень холестерина приходит в норму.
Беспокойство тоже имеет положительные стороны. Ученые утверждают, что если человек барабанит пальцами, топает ногой или ерзает, то это приводит к снижению калорий и улучшению концентрации внимания. Такие незначительные на первый взгляд движения помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и снять стресс.
Ранее врач Юлиана Романова предупредила россиян об опасной привычке. По ее словам, жевание карандашей или ручек во время размышлений может привести к развитию опасных заболеваний полости рта.