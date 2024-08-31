Исследование выявило генетические причины тремора рук

Новое исследование Национального института нейронаук Сингапура выявило, как генетические вариации влияют на развитие эссенциального тремора — распространенного расстройства, вызывающего неконтролируемое дрожание рук при написании или удерживании предметов. Это состояние затрагивает более 60 миллионов человек по всему миру.

© Unsplash

Исследование, опубликованное в журнале Movement Disorders, использовало МРТ мозга и генетические данные более 33 000 взрослых. Ученые обнаружили гены, связанные с изменениями в конкретных частях мозга, участвующих в контроле движений. Особенно выявлена связь между определенными генами и уменьшением коры мозга и размера мозжечка, отвечающего за баланс и движения.

Также были установлены нарушения в системе «контроля качества» белков, что может влиять на функцию клеток и приводить к неконтролируемому дрожанию рук. В будущем исследование планирует сравнить данные с этническими особенностями для разработки новых методов лечения.