Музыка способна улучшать память и менять воспоминания

Музыка может улучшить нашу способность усваивать новую информацию и изменять в позитивную сторону уже существующие воспоминания. К такому выводу пришли авторы двух недавних исследований из Технологического института Джорджии.

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Воспоминания могут обновляться при их извлечении. Во время эксперимента ученые попросили 44 взрослых добровольца вспоминать разные эмоциональные истории, лежа в томографе. Фоном играла веселая и грустная музыка.

Обнаружилось, что веселая эмоциональная музыка, играющая на заднем плане во время реактивации памяти, облегчает переживание сложных воспоминаний. Работа описывающая этот эксперимент, вышла в Cognitive, Affective & Behavioral Neuroscience.

«Это проливает свет на пластичность памяти в ответ на музыку. И, возможно, поможет людям изменить изменить эмоциональный фон, связанный с определенными воспоминаниями», — сказала Йирен Рен, первый автор обоих исследований.

Споры о том, помогает ли прослушивание музыки во время заучивания или мешает запоминанию новой информации, идут давно. Исследователи попросили 48 человек в возрасте от 18 до 24 лет запомнить ряд абстрактных фигур, слушая или музыку с четким ритмом, гармоничным тоном и знакомой мелодией, или атональную и нерегулярную.

Прослушивание знакомой, четко структурированной – и, следовательно, весьма предсказуемой – музыки позволило участникам исследования быстрее выучить и вспомнить последовательности фигур, тогда как нерегулярная музыка значительно ухудшила кодирование памяти.

Объясняют это тем, что в мозге создаются своеобразные «строительные леса», структурированная основа для вновь полученной информации. Это исследование опубликовано в PLOS One.

«В зависимости от узнаваемости и структуры музыка может помогать или мешать нашей памяти», — говорит Рен.

Исследователи считают, что эти результаты могут быть использованы в качестве основы для музыкальной терапии ПТСР, депрессии, деменции.