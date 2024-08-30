В ДНК человека нашли 50 тысяч узлообразных структур

Ученые нанесли на карту 50 тысяч загадочных структур ДНК в геноме человека. Это исследование может открыть новые подходы к диагностике и лечению многих заболеваний, включая рак.

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Известно, что ДНК обладает формой двойной спирали. Команда из Института медицинских исследований Гарвана (Австралия) установила, что геном человека также содержит более 50 000 необычных узлообразных структур, которых назвали i-мотивами.

Ученые подчеркнули, что i-мотивы встречаются во всех трех типах клеток, которые они изучали. Следовательно, это не просто лабораторные «курьезы», а «широко распространенные явления, которые, вероятно, играют ключевую роль в функционировании генома».

I-мотивы отличаются от известной формы двойной спирали ДНК. Они образуются, когда участки цитозиновых букв на одной нити ДНК соединяются в четырехцепочечную скрученную структуру. I-мотивы сосредоточены в ключевых функциональных областях генома, включая участки, контролирующие активность генов.

Исследование также показало, что i-мотивы связаны с онкогенами, например, MYC, который кодирует одну из самых известных не поддающихся лечению «мишеней» при раке. Это открытие может указать на новые, более эффективные методы лечения онкозаболеваний, сообщает The EMBO Journal.

Ранее ученые нашли белок, восстанавливающий ДНК после повреждений. Его обнаружили у распространенной бактерии, известной своими способностями к выживанию в экстремальных условиях.