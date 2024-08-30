Разработан анализ, который за час по капле крови выявляет рак мозга

Ученые Университета Нотр-Дама (США) разработали быстрый анализ крови на глиобластому - опухоль мозга. Результаты испытаний опубликованы в журнале Communications Biology.

Метод основан на выявлении так называемых везикул, которые выделяются раковыми клетками. Для их поиска учеными создан специальный датчик, который в отличие от других сенсорных технологий имеет очень высокую чувствительностью и минимум помех. Проведение одного теста занимает менее часа. На изготовление каждого биочипа уходит менее 2 долларов.

В настоящее время ученые адаптируют тест для выявления рака поджелудочной железы.

Напомним, что российские ученые впервые в мире разработали уникальную технологию, которая позволит победить глиобластому головного мозга. Сейчас начинаются доклинические исследования уникального метода.