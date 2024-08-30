Раскрыта польза гормональной терапии после менопаузы

Открытие китайских ученых из Пекинского университета позволит предотвратить риск возрастных патологий и на 2-5% снизит риск преждевременной смерти пожилых людей женского пола.

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Прием гормональных препаратов после наступления менопаузы замедляет возрастные изменения в женском организме на 3-4 месяца.

«Мы обнаружили, что употреблявшие эти лекарства женщины были значительно моложе их сверстниц, не принимавших подобные препараты, что было особенно характерно для пациенток с низким социоэкономическим статусом», — отметили представители Пекинского университета.

Группа экспертов под руководством научного сотрудника Ли Чэнлуна проанализировала данные британских коллег из геномного банка UK BioBank. По данным журнала JAMA Network Open, для измерения показателей на клеточном уровне пришлось изучить биопробы 117 000 женщин.

К тому времени примерно 40% испытуемых принимали гормональные препараты после остановки менструального цикла. Ученые сравнили по ряду маркеров образцы женщин, которые не принимали гормоны.

Оказалось, что старение женского организма наступает быстрее, если нет притока свежих гормонов, тем более на фоне непростых жизненных ситуаций.

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