Ученые выяснили, как снизить риск развития болезней сердца

Китайские кардиологи открыли свидетельства того, что компенсация недостатка сна в будние дни при помощи длинного сна во время выходных благотворно влияет на здоровье сердца и сосудов и снижает риск развития серьезных сбоев в работе сердца примерно на 19-20%, сообщила пресс-служба Европейского кардиологического общества (ESC).

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"Компенсация недостатка сна во время выходных дней оказалась связана с пониженным риском развития кардиологических заболеваний. Эта статистическая связь была особенно выраженной среди тех участников наблюдений, которые постоянно испытывают недостаток сна в рабочие дни", - рассказал научный сотрудник Национального центра кардиологических болезней в Пекине Линь Чжанъюй, чьи слова приводит пресс-служба ESC.

Кардиологи пришли к такому выводу при анализе данных, которые были собраны в рамках геномного банка UK BioBank. В его создании приняло участие несколько сотен тысяч добровольцев из числа жителей Британии, сдавших образцы своей ДНК и согласившихся пройти всесторонний медосмотр и ответить на вопросы исследователей.

В рамках этого проекта ученые максимально точно измерили продолжительность сна для примерно 90 тыс. участников UK BioBank, для чего они выдали добровольцам специальные акселерометры, которые те носили на протяжении длительного времени. Китайские медики воспользовались этими данными для оценки того, как продолжительность сна, а также его характер в рабочие и выходные дни влияет на работу сердца и сосудов в долгосрочной перспективе (14 лет).

Проведенный ими анализ указал на то, что на вероятность развития мерцательной аритмии, инсультов, сердечной недостаточности и ишемической болезни сильно влияло то, как много времени добровольцы тратили на дополнительный сон на выходных, компенсируя подобным образом недосып в рабочие дни. В среднем, при подобном режиме дня риск развития болезней сердца и сосудов снижался на 19-20%, причем для людей с постоянным недосыпом этот благотворный эффект в некоторых случаях достигал 30%.

Такой эффект, как отмечают ученые, был одинаково характерен для мужчин и женщин, и он не исчезал при учете всех побочных факторов и генетических особенностей. Это свидетельствует о том, что компенсация недостатка сна в будние дни путем длительного сна в выходные оказывает благотворное действие на работу сердца и сосудов, рассказали кардиологи.