Врачи рассказали о пользе цифрового детокса

Цифровой детокс, то есть временный отказ от смартфонов, компьютеров и других гаджетов, поможет улучшить работу мозга. Об этом kp.ru рассказал исследователь, директор Института биологии старения Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, член-корреспондент РАН, ведущий Telegram-канала «Путь долгожителя» Алексей Москалев.

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Помимо этого, данная пауза позволит снизить стресс и тревожность, а также найти время для планирования или аналитического мышления, отметил эксперт.

«Да, современных людей уже называют поколением с опущенными головами. Даже собираясь в компании пообщаться, многие сидят, уткнувшись в экраны смартфонов. Однако делать перерывы очень важно. Особенно полезно отрываться от залипания в соцсетях и бесконечного пролистывания новостной ленты», — сказал Москалев.

К другим положительным эффектам от цифрового детокса он отнес улучшение качества сна, повышение концентрации и продуктивности и улучшение межличностных отношений.

Опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что в России растет количество людей, зависимых от цифровых технологий. Три года назад 42% россиян признавались, что в той или иной мере зависимы от гаджетов и интернета, в этом году — уже 47%. При этом 39% россиян сообщили, что время от времени практикуют «цифровой детокс».

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