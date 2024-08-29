Молекулярный анализ и нейросети помогут в борьбе с Альцгеймером

Проблематикой занимались специалисты из Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета и Еврейского университета в Иерусалиме. Выяснилось, что на ранней стадии тяжелого нейродегенеративного заболевания пожилых людей обнаружено второе сообщество клеток, которое указывает на альтернативный путь старения мозга.

Чтобы достичь такого результата, исследователи проанализировали изменения на ранней стадии заболевания 1,6 млн клеток мозга людей серебряного возраста.

«Наше исследование подчеркивает, что болезнь Альцгеймера - это заболевание многих клеток и их взаимодействий, а не только одного типа дисфункциональных клеток», — уточнил невролог из Колумбии Филип Де Ягер.

По данным журнала Nature, с помощью молекулярных технологий и нейросетей, которые специально обучали анализировать данные мозговых образцов, ученым удалось провести скрининг 400 биопроб.

Таким образом, был получен подробный путь развития событий, ведущих к болезни Альцгеймера. Также стал понятен набор маркеров, способных подсказать отличия патологии от нормального старения мозга.

Вторым шагом станет разработка терапии нейродегенеративных патологий на основе понимания роли отдельных клеток в развитие патологии, уверены исследователи.

Ранее стало известно, что ученые обнаружили новые закономерности старения мозга, в работе исследователям помог ИИ.