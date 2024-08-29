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Молекулярный анализ миллиона клеток мозга и нейросети помогут в борьбе с Альцгеймером

Проблематикой занимались специалисты из Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета и Еврейского университета в Иерусалиме. Выяснилось, что на ранней стадии тяжелого нейродегенеративного заболевания пожилых людей обнаружено второе сообщество клеток, которое указывает на альтернативный путь старения мозга.

Молекулярный анализ и нейросети помогут в борьбе с Альцгеймером
© РИА Новости

Чтобы достичь такого результата, исследователи проанализировали изменения на ранней стадии заболевания 1,6 млн клеток мозга людей серебряного возраста. 

«Наше исследование подчеркивает, что болезнь Альцгеймера - это заболевание многих клеток и их взаимодействий, а не только одного типа дисфункциональных клеток», — уточнил невролог из Колумбии Филип Де Ягер.

По данным журнала Nature, с помощью молекулярных технологий и нейросетей, которые специально обучали анализировать данные мозговых образцов, ученым удалось провести скрининг 400 биопроб. 

Таким образом, был получен подробный путь развития событий, ведущих к болезни Альцгеймера. Также стал понятен набор маркеров, способных подсказать отличия патологии от нормального старения мозга. 

Вторым шагом станет разработка терапии нейродегенеративных патологий на основе понимания роли отдельных клеток в развитие патологии, уверены исследователи.

Ранее стало известно, что ученые обнаружили новые закономерности старения мозга, в работе исследователям помог ИИ.

Наука