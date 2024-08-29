Не нравится ваш голос — вините уровень глюкозы

Klick Labs представила новое исследование в журнале Scientific Reports, которое подтвердило связь между уровнями сахара в крови и основным тоном голоса. Исследование, проведенное на 505 участниках с различным уровнем гликемии, открывает перспективы для неинвазивного мониторинга сахара у людей с диабетом 2 типа.

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Klick Labs представила новое исследование в журнале Scientific Reports, которое подтвердило связь между уровнями сахара в крови и основным тоном голоса. Исследование, проведенное на 505 участниках с различным уровнем гликемии, открывает перспективы для неинвазивного мониторинга сахара у людей с диабетом 2 типа.

В ходе работы участникам установили непрерывные глюкометры и записывали их голос несколько раз в день в течение двух недель. Результаты показали линейную зависимость: повышение уровня сахара в крови соответствовало увеличению основного тона голоса.

Исследование установило значимую положительную связь между уровнями сахара и основным тоном голоса. Это открывает перспективы для использования голоса в мониторинге уровня глюкоз, отметили ученые.

Текущие методы мониторинга уровня глюкозы часто инвазивны и неудобны. Голосовой мониторинг, как предполагается, может стать простым и удобным решением для 463 миллионов людей по всему миру, живущих с диабетом 2 типа.