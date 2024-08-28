Ученые заявили, что отказ от сахара поможет продлить молодость

Отказ всего лишь от одного продукта может значительно замедлить старение. Об этом заявили калифорнийские ученые, которые провели исследование, чтобы выяснить связь между потреблением сахара и ускоренным старением на клеточном уровне.

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Как говорится в журнале NIMHD, возглавила исследование доктор Дороти Чиу. В рамках эксперимента ученые изучили рацион питания 300 женщин и выяснили, чем больше сахара потребляли испытуемые, тем хуже были показатели эпигенетических часов. Они отражают биологический возраст человека.

При этом у женщин, которые ели много овощей и фруктов, морепродуктов, клетки выглядели моложе.

На основе этих данных Чиу предложила диету, которая помогает замедлить старение. По ее мнению, лучше всего женщинам подходит средиземноморская диета. При этом от сладких напитков, газировок, кондитерских изделий, а также продуктов с высоким содержанием сахара Чиу предлагает отказаться.

Она напомнила, что высокое потребление сахара связано не только с ускоренным старением, но и развитием диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.

Межу тем, ранее кардиолог Герман Гендельман заявил, что отказ от сахара поможет нормализовать давление.

Ранее сообщалось, что в России синтезировали безопасный заменитель сахара. Также эксперты объяснили, вредно ли пить кофе натощак, а также найдена основная причина, почему люди переедают.

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