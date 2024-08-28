Российский препарат от оспы обезьян доказал свою эффективность

Препарат против оспы обезьян «НИОХ-14» разработан сотрудниками Новосибирского института органической химии им. Ворожцова СО РАН совместно с Государственным научным центром (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии «Вектор». О его доказанной эффективности в пресс-центре ТАСС на «Технопроме-2024» сообщила директор института Елена Багрянская.

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Говоря о дополнительных исследованиях по оспе обезьян, спикер озвучила, что они проводились.

«Препарат показал себя хорошо. Исследования проводил ГНЦ "Вектор"», – цитирует специалиста ТАСС.

Главный научный сотрудник отдела геномных исследований центра «Вектор» Роспотребнадзора Сергей Щелкунов рассказал, что препарат целевым образом воздействует на ортопоксвирусы, препятствует появлению вирусных частиц вне зараженных клеток и так подавляет развитие вирусной инфекции.

До «НИОХ-14» в России не выпускали ни одного химического препарата для лечения и экстренной профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных заболеваний человека.

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