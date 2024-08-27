Создан новый прибор для диагностики воспаления в реальном времени

Ученые из Института физической химии Польской академии наук разработали новое устройство для точного мониторинга уровня C-реактивного белка (CRP), который вырабатывается организмом при воспалении. Эта работа опубликована в журнале ACS Sensors.

© Ferra.ru

CRP — важный маркер воспаления, помогающий диагностировать различные заболевания, включая травмы, сепсис и опухоли.

Традиционные методы измерения уровня CRP медленны и дорогостоящи. Новое устройство, соединенное со смартфоном, использует электрохимические датчики и технологию ближней зоны связи (NFC) для быстрой и точной оценки CRP.

Прибор размером с кредитную карту позволяет выполнять анализ в реальном времени, снижая затраты и время обработки. Он оснащен наноантителами, которые обеспечивают высокую чувствительность и стабильность измерений. Результаты можно отображать на Android-устройствах, что упрощает сбор и анализ данных.