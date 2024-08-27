Запах бекона оказался полезным для мозга

Один из популярных видов продукта на завтрак в мире связали с улучшением когнитивных функций. Об этом заявили учёные из Лиссабонского университета в Португалии.

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Речь идёт о жареном беконе. Во многих странах он является распространённым продуктом на завтрак.

По словам исследователей, бекон содержит 150 ароматов, некоторые из которых пробуждают активность в мозге. Как отмечает ведущий автор исследования, профессор Уго Алешандре Феррейра, запах бекона по утрам усиливает обоняние, внимание, память и способность обрабатывать увиденное.