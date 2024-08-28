Ученые из Австралии утверждают, что можно снизить риск заболевания сахарным диабетом II типа, если избегать ночью яркого света. Соответствующее исследование вышло в научном журнале The Lancet Regional Health – Europe.

Было проведено масштабное исследование с участием 85 000 человек, в ходе которого ученые из Университета Флиндерса, какую роль оказывает яркий свет на вероятность развития данного вида диабета. В ходе эксперимента у людей без диабета сначала выяснили уровень освещенности днем и ночью, а потом девять лет наблюдали за их состоянием.

Выяснилось, что яркий искусственный свет может нарушать циркадные ритмы, которые отразятся на выработке инсулина в организме и метаболизме глюкозы. Именно эти процессы приводят к сахарному диабету II типа.

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