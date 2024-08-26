Перечислены полезные для сердца привычки, которые замедлят старение

Результаты нового исследования показали, что люди, которые следовали определённым привычками, имели более низкий риск смертности от всех причин и развития болезней сердца. Об этом говорится в журнале Американской кардиологической ассоциации.

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Биологический возраст человека определяется состоянием его тела. Ускоренное старение происходит, когда биологический возраст превышает хронологический (тот, что указан в паспорте). В этом случае у человека может быть повышена вероятность развития некоторых болезней, в том числе сердечно-сосудистых.

Новое исследование показало, что определённые привычки помогают снизить риск столкнуться с негативными последствиями для здоровья при ускоренном старении. Цзяньтао Ма, доктор философии, старший автор исследования и доцент Школы науки и политики питания имени Фридмана при Университете Тафтса, отметил, что вне зависимости от скорости старения нужно помнить о здоровых привычках. Это хорошее питание, физическая активность, отказ от табака, здоровый сон, контроль массы тела, уровня холестерина, сахара в крови, кровяного давления.

В рамках нового исследования специалисты проанализировали данные более 5600 участников Фрамингемского исследования сердца. Набор данных ведётся для этой работы с 1948 года. Средний возраст людей составлял 56 лет.

За участниками исследования наблюдали 11−14 лет. Выяснилось, что при каждом 13-балльном повышении баллов по шкале Life’s Essential 8 (диета, статус курения, физическая активность, индекс массы тела, продолжительность сна, уровень холестерина, сахара в крови, артериального давления) риск сердечно-сосудистых заболеваний снижался на 35%, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — на 36%, риск смерти по любой причине — на 29%. Причём это снижение было ещё более выраженным среди тех, кто быстро стареет: вероятность развития болезней сердца и смерти от них понизилась на 39%, смерти от всех причин — на 78%.

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