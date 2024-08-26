Какими качествами обладают мудрые люди

Исследование, охватившее 11 стран на пяти континентах, проведенное Университетом Ватерлоо (Канада), показало, что мудрость, по мнению большинства людей проявляются через: умение применять знания, логическое мышление, контролировать свои эмоции, учитывать чувства и восприятие других людей. Работа вышла в Nature Communications.

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«К нашему удивлению, все это называли во всех изученных регионах и эти аспекты были связаны с явной атрибуцией мудрости», — отметил доктор Максим Руднев, первый автор исследования.

Исследование предполагает, что люди по всему миру могут судить, поддерживать и доверять лидерам, преподавателям и другим влиятельным лицам, исходя из этих критериев.

«Если человека не считают способным к рефлексии и логическому мышлению, то восприятие его как социо-эмоционально компетентного и морального не компенсирует этот недостаток. Это было заметно после злополучных президентских дебатов Трампа и Байдена в 2024 году: оба кандидата не казались рефлективными, но многие зрители сочли Трампа победителем: Байден казался доброжелательным, но когнитивно слабым», — говорит доктор Игорь Гроссман, руководитель исследования.

В исследовании приняли участие 2707 человек из 16 социально-экономически и культурно разнообразных групп из Канады, США, Эквадора, Перу, Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Марокко, Южной Африки, Словакии. Участникам предлагалось сравнить 10 человек, включая ученых, политиков и учителей, в контексте сложного выбора из реальной жизни без явного правильного или неправильного ответа и оценить степень мудрости этих людей.